Stephane Vojetta, diputado francés: "Pretenden que Macron dimita antes de 2027"

Stephane Vojetta, diputado independiente del partido de Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional francesa y representante de los galos residentes en España conversa con Rafa Latorre en 'La Brújula' sobre la caída del Gobierno de Michel Barnier.

Esta figura política se ha convertido en el ministro más breve desde la Segunda Guerra Mundial. "Es un fracaso para Michel Barnier pero también para Macron, cuya apuesta no ha funcionado", argumenta Vojetta.

Preguntado por si la figura de Macron queda demasiado debilitada, Vojetta alega que la constitución francesa "es muy particular" y "da unos poderes muy específicos al presidente de la república".

Afirma así que "no está involucrado en el día a día de las decisiones del Gobierno del primer ministro". Por tanto, "este fracaso es de Barnier principalmente. Es su fracaso".

"Hay que resaltar que quienes han votado en contra del Gobierno no plantean una solución alternativa, no plantean un candidato alternativo porque la extrema derecha y la izquierda no se pueden poner de acuerdo", señala el diputado francés.

En este contexto, asegura que "no se puede plantear una disolución de la Asamblea Nacional" ni tampoco se podrán celebrar unas elecciones generales hasta "septiembre de 2025". De esta manera, asegura: "Sí o sí estamos condenados a seguir con esta Asamblea Nacional hasta septiembre".

La preocupación e inestabilidad política en Francia es más que evidente. Es por ello que Vojetta insiste en que "hay que demostrar lo antes posible que el Gobierno puede garantizar una cierta estabilidad", especialmente de cara a los ciudadanos franceses.

"Por primera vez, en décadas, vamos a volver de fin de año sin presupuestos", apunta. "Tenemos que actuar para no preocupar a los mercados".

Detrás de la estrategia de la izquierda y la ultraderecha después de la moción de censura tiene un claro objetivo. Vojetta deja claro que "lo que pretenden es que Emmanuel Macron dimita antes de 2027". El diputado francés argumenta que "ven como una oportunidad única de llegar al poder forzar una situación de crisis, de bloqueo institucional".