El PP señala a Marlaska por "ocultar la actitud excesiva de Marruecos" en la valla de Melilla

Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del PP en el Congreso, lamenta lo que a su juicio, es una mentira del ministro del Interior: "Respeto el documental de la BBC. En septiembre creí a Marlaska. Una vez que fui a Melilla y vi ese horroroso lugar me di cuenta que nos habían mentido. En el documental del consorte de medios sí dicen que hubo fallecidos en territorio español".

No puede confirmar que hubiera muertos en territorio español pero sí existe la certidumbre: "Yo no puedo decir si eran muertos o no porque eran imágenes de un helicóptero. Pero era todo idéntico a lo que vimos en el lugar de los hechos. Inmigrantes que se desmayaron sí los llevó la policía marroquí desde Melilla a Marruecos".

Cree que Marlaska debió dimitir desde el primer día por el operativo: "El dispositivo lo he criticado desde el primer momento. Si había cien agentes y 55 acabaron heridos, Marlaska debería haber dimitido el mismo día. Estaban desamparados y sin medios".

"Vi como con un machete y una radial tardaron 20 minutos en abrir una puerta. Son puertas españolas y se las enseñaremos a Marlaska. Él mintió y tiene que asumir su responsabilidad. No sé por qué Marlaska quiera ocultar la actitud de Marruecos que fue excesiva", finaliza.