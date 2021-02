Secretario General de UGT Andalucía, sobre el posible cierre de Abengoa: "No entendemos la situación"

Abengoa acude al al concurso voluntario de acreedores, una vez que el plan de refinanciación no ha podido ejecutarse. "No sabemos quién es el culpable, pero la Junta se comprometió a hacer una participación para refinanciarla y luego argumentó que no tenía herramientas y mecanismos para poder albergar ese apoyo financiero", cuenta Manuel Ponce, secretario general de UGT Andalucía.

Asegura que esta incertidumbre ha generado, sumada a la controversia de los minoristas, las prórrogas del plan de financiación... "han provocado desconfianza entre el pool de bancos, Gobierno, y el ICO para no seguir con las prórrogas y el plan de refinanciación definitivo".

Una deuda financiera de 4.700 millones de euros

Ponce no se explica que una compañía líder en energías renovables esté inmersa en esta situación. 4.700 millones de euros de deuda financiera son difíciles de asumir para cualquier empresa. "Cuando inició la quiebra la compañía Abengoa hablábamos de 9.000 millones de euros. En esos 2 o 3 años siguientes se produjeron alrededor de 37 eres... Ha sido un currículum y una travesía complicada después de estos últimos años", explica. "El tiempo y la desidia por parte de unos y otros nos han llevado a esta decisión", lamenta Ponce.

¿Cuál es la salida a esta situación? "Inyectarle el capital suficiente para poder asumir los proyectos que le puedan venir, es una empresa pionera co una carga de trabajo como pocas lo han tenido", asevera.