Rafael Fontán, catedrático de Derecho Penal: "Que el juez devuelva el veredicto al jurado no es nada extraordinario"

Rafael Fontán es catedrático de Derecho Penal por jurados populares y ha respondido en La Brújula a la polémica noticia de este viernes: el juez ha devuelto el veredicto del caso de Diana Quer al jurado popular al entender que existen "errores formales".

El catedrático cree que "no es extraordinario", pese a que lo normal sería que no ocurriera: "A veces hay contradicciones al responder las preguntas que se hacen al jurado. Puede ser que en alguna no se haya determinado claramente cuál ha sido el resultado de la votación, que incurra en contradicción con otra posterior...".

Fontán también ha explicado el procedimiento: "Se desarrolla el juicio oral y una vez acabado las partes acuerdo el objeto de veredicto, las preguntas respecto a los hechos y la participación de las personas acusadas. Con ello, se constituye un veredicto".

"Creo que los ciudadanos están preparados para una tarea así. La participación ciudadana es muy saludable", ha añadido Rafael Fontán.