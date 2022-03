El PSOE, sobre el precio del combustible: "Tiene que ser Europa la que dé una respuesta contundente"

Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, explica en La Brújula la postura de su organización en cuanto a la postura en el conflicto de Marruecos y el Sáhara y en cuanto al paro de transportistas. Sobre el primer asunto, defiende que es la misma postura que se ha mantenido en los últimos años: "Esta es una posición que quedó de manera clara expuesta después de las reuniones de alto nivel con Marruecos desde 2008, 2012 y 2015. Ahora lo ratificamos. El plan de autonomía de Marruecos nos parece creíble y viable. Es un plan que debe ser aceptado por ambas partes, al igual que dice la resolución del Consejo de la ONU. Es una propuesta de Marruecos después de que se lo pida la ONU. Nos parece creíble, viable y serio y debe ser de común acuerdo entre el Sáhara y Marruecos".

"Los representantes del pueblo saharaui deberán decirlo. La solución debe ser aceptable por las dos partes y así lo dice la ONU y este Gobierno. Nuestra posición ha variado pero ya se manifestó en 2008, 2012 y 2015", añade y explica que en el programa electoral el PSOE en 2019 apareciera el derecho de autodeterminación del Sáhara: "Las situaciones van cambiando. Esa posición se mantiene desde 2008. El PSOE hace unos años hablaba del derecho de autodeterminación del Sáhara y hoy no lo hace porque nos basamos en las resoluciones de la ONU que también ha variado su posición. El apoyo al pueblo saharaui se ha aumentado en los últimos presupuestos. No es incompatible con la posición del Gobierno"

Argumenta el motivo por el que España se ha posicionado: "Se debe a tener una buena relación con un país vecino. Es nuestra frontera por tanto es bueno poder tener una buena relación con ellos y es lo que hemos podido hacer con este acuerdo. Ahora se abre un nuevo horizonte y lo primero que ha hecho es volver la embajadora a nuestro país". Y explica que la decisión la toma el presidente porque es el responsable en política exterior: "Es una decisión del Gobierno y hay decisiones que no tienen por qué conocerse de forma inmediata. A quién tiene que rendir el Gobierno no es al PSOE y a su grupo parlamentario sino a los españoles. En la coalición de Gobierno queda claro que el que marca la política exterior es el presidente del Gobierno. Esta diplomacia requiere discreción. La coalición no corre peligro"

Apunta a Europa para resolver el aumento de precios en combustible

"Estamos preocupados por lo que ha motivado el conflicto. El alza de los precios, del combustible y lo que supone. Cuando escucho que el Gobierno está alejado... Creo que no es así. El presidente ya anunció hace una semana la puesta en marcha de un plan nacional", señala.

Se muestra en desacuerdo con la afirmación de que el Gobierno no ha tomado medidas pero señala a Europa como la principal responsable para corregir la situación: "Hemos bajado los impuestos en la factura de la luz. Se ha incrementado el bono social. Se ha puesto un tope al precio del gas. En los transportes, el Gobierno llegó a un acuerdo en diciembre. Ahora es verdad que esperan nuevas medidas y el Gobierno lo va a hacer con un montante de 500 millones pero también esperamos que Europa ponga medidas porque creemos que van a ser mucho más eficaces"

"Estamos pendientes de que Europa tome medidas que baje el precio de los carburantes porque en función de lo que decidan podremos hacer unas cosas u otras. Las medidas están encima de la mesa y faltan por concretar porque Europa es quién más puede hacer para que baje el precio del carburante", añade y explica por qué no pueden tomar medidas como las de Italia: "Italia tiene uno de los carburantes más caros de Europa. Italia sí puede permitirse una bajada en el impuesto de hidrocarburos porque lo tenía muy alto. En España ese impuesto está en el límite más bajo que permite Europa. Es un problema europeo y tiene que ser Europa la que dé una respuesta contundente."