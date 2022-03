Psicología: ¿Cómo afecta psicológicamente una situación como la de Ucrania?

A raíz de todo lo que está pasando tras invasión rusa, vemos imágenes, y escuchamos testimonios de corresponsales y testigos presentes en Ucrania que son aterradores. La psicóloga María Jesús Álava Reyes nos habla de cómo afecta psicológicamente esta situación tan trágica.

María Jesús cuenta que al principio el organismo es una respuesta fisiológica de supervivencia y la persona en los dos primeros días lo gestiona bien porque piensan qué pueden hacer ante esta situación como por ejemplo comprar víveres, meterse en un refugio. La mente todo queda al servicio de reacción de supervivencia.

Pero después llega el agotamiento y es cuando aparece la incertidumbre, el miedo, la impotencia e imposibilidad de estar así mucho tiempo. Además, explica que un tema crucial en todo esto es el sonido constante de las sirenas durante toda la noche que consiguen que la población no descanse,

"Eso es una guerra psicológica brutal que está totalmente programado para llevar a la gente al límite. Las personas necesitamos un mínimo de descanso para mantener el equilibrio", añade.

Desde fuera podemos pensar 'cómo están resistiendo', resalta María Jesús y cuenta que hay algo en los ucranianos que le da mucha fuerza. "Ellos sienten que no tienen nada que reprocharse y que realmente son las víctimas producto de una injusticia terrible por eso su resistencia va a ser enorme", señala.

¿La megalomanía es una patología?

María Jesús asegura que Putin es una persona absolutamente patológica y eso es muy peligroso porque no tiene ninguna empatía. "Las personas que no tienen empatía son las que matan, las que agreden y las que no se sienten mal por matar porque no les impresionan ni el dolor ni el sufrimiento", destaca.

Por lo que no es que solo Rusia tenga el triple de armamento que Ucrania sino que tienen al frente a una persona que no tiene límites. "Va a ser muy difícil contrarrestar a una persona así porque no admiten la derrota y se justifica todo el tiempo de cualquier acción o intención", finaliza.