Presidente del PP de Granada: "Hemos aprendido para un futuro que uno no puede fiarse de la palabra de nadie"

Luis Salvador, alcalde de la ciudad, se resiste a abandonar el puesto pese a que le han abandonado la mayoría de sus concejales tras incumplir su pacto no escrito con los populares de alternar la alcaldía. Sólo le apoya un concejal. ¿Puede Granada ser un escollo para el entendimiento nacional entre Ciudadanos y PP? "Creo que no, pero el apoyo de un partido que sacaría un diputado en las próximas andaluzas tampoco importa mucho", asegura el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez. Salvador ahora, no tiene potestad ni para convocar "una junta de Gobierno local".

"Podemos estar al frente o a la oposición, pero no de comparsa. No estamos para hacer el ridículo", insiste. ¿Le salen las cuentas al Partido Popular para presidir el Ayuntamiento de Granada? "7 concejales del Partido Popular, 3 de Ciudadanos y dos de Vox". "Lo lógico y lo que espera la ciudadanía es que voten al partido que les apoyó", asevera.

¿Por qué no pactaron por escrito que la alcaldía se alternaría dos años con Ciudadanos al frente y dos con el PP? "La próxima vez estaremos más vivos, de eso no cabe duda", dice. La ingenuidad que ha llevado a esta inestabilidad, explica Rodríguez, viene porque son "nuevos en la dirección y han aprendido para un futuro que no se pueden quedar las cosas en el aire ni fiarse de la palabra de nadie, porque las consecuencias son brutales para la ciudad".