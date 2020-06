Pere Navarro (DGT): "Igual que usamos la mascarilla, hay que ponerse el cinturón o el casco"

Asegura que con esta campaña "no podíamos salir diciendo 'No corras' o 'no te pongas el cinturón... Todos estamos preocupados por el COVID-19 y queríamos relacionarlo y decir que no podía haber más muertos en las carreteras".

Explica que "ya que hemos aprendido cosas como salir a la calle y ponernos la mascarilla, pues también montarse en el coche o la moto con el casco o cinturón".

Además, insiste en reducir los viajes. "Hay que plantearse reducir los viajes a los imprescindibles, ya que los problemas están en las horas punta y podemos usar recursos como el teltrabajo o las videoconferencias".