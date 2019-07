Pepe Álvarez: "La izquierda en España debe ser consciente de que necesita los votos de las izquierdas catalanas"

ENTREVISTA EN LA BRÚJULA

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no pone en La Brújula impedimentos a que el PSOE gobierne con Podemos. Asegura que "a mi lo que más me preocupa es el programa y lo más significativo es que desde el Gobierno no dicen qué es lo que van a hacer en material de empleo". Insiste en que hay que "derogar la reforma laboral porque no funciona" y dice que "también lo decía el PSOE en las elecciones". Además, defiende que para gobernar "la izquierda debe ser consciente de que necesita los votos de las izquierdas catalanas". Por otro lado, valora cómo se ve hoy en día en la sociedad en las organizaciones sociales.