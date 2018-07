Pedro Sánchez: "El dedo que presionará el botón del artículo 155 será el de Puigdemont"

¿ECHA DE MENOS ESTAR EN EL CONGRESO?: Reconoce que "estar fuera de la Cámara es algo que se echa de menos hoy y todos los días cualquier político y más en momentos como el actual". De todos modos, deja claro que "no me arrepiento de la decisión que tomé en su momento de dejar el acta de diputado y la secretaría general del PSOE, y fíjese que antes se decía el que iba a romper España y ahora soy el que está ayudando al presidente del gobierno".

SU OPINIÓN SOBRE LO QUE DIJO PUIGDEMONT: Pedro Sánchez comenta que "tras el discurso de Puigdemont muchos son sentimos aliviados" y acusa al presidente catalán, Carles Puigdemont, de "ser el responsable de suspender la autonomía en Cataluña".

LA RESPUESTA QUE DEBE DAR EL PRESIDENT: a su juicio Carles Puigdemont debería decir que "no hubo declaración unilateral de independencia y volver al marco legal para que así empecemos a dialogar y buscar soluciones". Le recomienda que "sea también el presidente de todos los catalanes que no se sienten representados por su Gobierno" y le pide que "si no sabe qué tipo de solución tomar, lo más conveniente es que se eche a un lado". Además, insiste en que "están intentando imponer una independencia con el 30% de los votos" y le da "la opción de ir al Congreso e ir a la Comisión, es decir, usar los cauces que tiene para el diálogo". De hecho, le aconseja que en vez de buscar mediadores internacionales que utilice al Congreso como mejor mediador".

CONVERSACIONES DEL PSOE CON OTROS PARTIDOS el líder socialista asegura que "somos un partido de diálogo y hemos intentado hablar con todos". Por ello, durante la entrevista en La Brújula, Pedro Sánchez lanza un mensaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que "la izquierda no puede tener una bandera diferente contra el independentismo" y considera que "Iglesias comete un error no hablando de la reforma constitucional con Rajoy, un fallo que también comete el presidente si no llama a Iglesias a La Moncloa para hablar de cómo resolver la cuestión catalana". Por eso, traslada a la opinión pública un mensaje de que "esta situación va a resolverse".

POSTURAS DE CIUDADANOS Y PODEMOS: Sánchez critica y le sorprenden que "Podemos y Ciudadanos, que representan la nueva política en teoría, no quieran abordar la modernización de la Constitución". Además, sobre la ausencia de Ciudadanos en una reunión a tres entre PP, PSOE y Ciudadanos dice que "le agradezco la foto que quiere Rivera" pero defiende que "no soy partidario de la políticas de bloques y que quieran vernos como un bloque constitucionalista, ya que en su opinión todos somos constitucionalistas". No obstante, deja claro que "el PSOE va a estar con la Constitución de 1978 y lo que queremos es reformarla, modernizarla y darle más vida".

CAMBIO EN SUS RELACIONES CON RAJOY: Pedro Sánchez reconoce que "hemos hablado muchísimo estas semanas y hemos creado un espacio de diálogo, de conversación franca, en la que hemos sido muy conscientes de la situación de crisis que atraviesa nuestro país y en esas conversaciones se ha normalizado mucho la relación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición". De todos modos, deja claro que "él está a la derecha y yo a la izquierda".

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155: Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Sánchez deja claro que "el que pulsará el botón para que se aplique el artículo 155 será Carles Puigdemont" y comenta que el final de la aplicación del artículo 155 "será indudablemente las elecciones". Aunque hay temas que prefiere guardarse en base al secreto profesional de sus reuniones con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y adelanta que "el PSOE siempre estará con el Estado de Derecho y siempre veremos las reacciones que vaya teniendo el presidente Puigdemont". De hecho, deja entrever que tiene pactado con Rajoy su apoyo ante los posibles escenarios que se presenten con la aplicación de este artículo.

ENCUESTAS: el líder socialista considera que "no es un momento en el que las encuestas vayan a decir mucho", aunque defiende el discurso de Miquel Iceta en el Parlament, ya que "fue el único que dijo algo acorde al discurso de Puigdemont". Por ello, se muestra muy esperanzado en que "pueda ser algún día el presidente de la Generalitat".

¿SE ESTÁ CONVIRTIENDO LA MONCLOA EN UN ECOSISTEMA PARA SÁNCHEZ?: preguntado por si ve el Palacio de La Moncloa un lugar para pasar una etapa de su vida, dice que "soy un hombre más de pisos". Aunque reconoce que "a pesar de haber tenido poco tiempo, estos días Rajoy me ha enseñado algunas Salas y me ha gustado".