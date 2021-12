El PP, sobre el niño de Canet: "El Gobierno no quiere incomodar a ERC, de los que dependen"

Sesión de control movida en el Congreso con tensión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Lo explica así la portavoz de los populares, Cuca Gamarra: "Es una práctica del presidente del Gobierno que se le pregunte en una sesión de control y no conteste a nada. Y que pasan cosas duras en el país mientras el Gobierno permanece impasible como en la educación con un niño de cinco años que con su familia no puede acceder a sus derechos y libertades". Insiste Juan Ramón Lucas si los términos empleados no han bajado el nivel: "No se ha rebajado el debate. Una sesión de control debe ser vibrante y se ha parafraseado las palabras del presidente en otros contextos. Lo que tensa el ambiente son los acuerdos del Gobierno"

Gamarra señala cuál es la principal petición que su grupo hace al Gobierno: "Debe pensar en el interés de los españoles y no en sus propios intereses y se esté condicionando el día a día a un país a sus socios de Gobierno como los independentistas o Bildu". Esto lleva al asunto del niño de Canet: "Se deben utilizar todos los resortes del estado para que se cumplan los derechos en Cataluña como es el de que quién lo desee estudie en su idioma materno y una educación que no pisotee el derecho de los españoles"

"Muchos padres tienen que acudir a los tribunales para que les reconozcan los derechos. Lo que planteamos es que no se tuviera que recurrir hasta los tribunales sino que el Gobierno garantice que en las CCAA se cumple con la Constitución. Esta semana hemos visto que se señala al padre que quiere que se cumpla el derecho de sus hijos", sentencia Gamarra y como conclusión señala que "da la sensación que no se quiere incomodar a un partido que gobierna en Cataluña y del que depende el Gobierno de España que es Cataluña, como es Esquerra".

En cuanto a los presupuestos tiene claro que no son los ideales para los españoles: "Estos presupuestos no están pensados en lo que necesitan los españoles ni en lo que necesita este país. Nos van a salir muy caros a los españoles porque se han pagado con el precio de independentistas y Bildu". Pese a todo cree que el futuro del país se decidirá en las urnas y no antes: "No dan los números para una moción de censura, solo si fuera apoyada por sus socios. Algo inviable y nosotros no gobernaríamos con ellos"