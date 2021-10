Nadia Calviño, con Juan Ramón Lucas: entrevista y noticias de la reforma laboral hoy, en directo

Nadia Calviño: "No me planteo que los agentes sociales no estén en la reforma laboral"

"Las reformas que son eficaces y duran en el tiempo son las que cuentan con el mayor consenso posible. Hace falta coordinar la acción en el Gobierno y que tenemos una voz única y que encontramos ese consenso social. Es totalmente normal que tengamos reuniones de coordinación y más en la fase decisiva de la negociación. No me planteo que los agentes sociales no estén en el acuerdo. La hoja de ruta está acordada con los agentes sociales"