Nadia Calviño: "España no tiene tanta dependencia del gas ruso como el resto de Europa"

El Gobierno considera que la economía española es la menos expuesta al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en el ámbito europeo, aunque ya anticipa un incremento de los precios de la energía que sí acabará afectando al país. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explica que "de lo que más le ha impresionado estos últimos días es la posición de los países que antes estaban detrás del telón de acero y los que están más expuestos al conflicto. España es uno de los menos expuestos y lo que tiene que tener es una gran solidaridad".

"En la Unión Europea hay gran dependencia del gas ruso, en España no tanto porque tiene el suministro más diversificado y apuesta por las renovables pero vamos a trabajar para amortiguar el impacto de este conflicto", señala para explicar por qué en España puede afectar menos la invasión de Rusia a Ucrania. "Rusia es nuestro cuarto suministrador y nuestro suministro está garantizado por Argelia".

Pero las consecuencias se van a notar inevitablemente. Explica Calviño que "está consternada ante imágenes propias de la II Guerra Mundial". Considera que a este ataque hay que responder con "unidad, determinación y solidaridad", los tres principios que deben guiarnos ante este ataque a la esencia de la Unión Europea. "Es pronto para estimar el impacto, hay que trabajar para minimizarlo y vamos a seguir amortiguándolo sobre las familias y las empresas. Hay cálculos pero son muy preliminares y dependen de muchos factores", subraya la ministra.

Cree que desde el punto de vista comercial, "nuestra exposición también es limitada. Hoy he hablado con el ministro de Economía y los contratos están garantizados. En cuanto al turismo, nuestros visitantes son principalmente de Italia, Alemania y Gran Bretaña. Se notará, claro pero creemos que de forma limitada". "La previsión es de un aumento del precio de la energía, también hay que estar pendientes de posibles ataques cibernéticos. Lo que todos somos conscientes es que el coste para los ciudadanos de la UE no es comparable al que están sufriendo los ucranianos".

Sectores de la izquierda han convocado manifestaciones contra la OTAN. Nadia Calviño es tajante en que la oposición del Gobierno es muy clara: "Todo el Gobierno tiene una posición muy clara en este sentido, que coincide con la mayoría de la población española. Estamos ocupándonos de lo urgente y de lo importante. No hay ninguna inquietud y en Europa no me preguntan. La posición del Gobierno de España está clarísima y es un socio fiable en la Unión Europea y en la OTAN"

En cuanto al envío de armamento a Ucrania, aclara que es algo en coordinación con el resto de países de la UE: "Sí participamos. Ucrania nos ha pedido ayuda humanitaria, acogida de refugiados y el Gobierno está volcado. Con lo que respecta al armamento, creemos en el valor y fuerza de la unidad y vamos a actuar con el resto de socios de la UE, porque no actuamos de forma unilateral"

El Gobierno ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) "Nueva Economía de la Lengua" para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en la transformación digital, con una inversión pública de 1.100 millones de euros. "La digitalización se está acelerando y la lengua es un elemento fundamental. Es una extraordinaria oportunidad para que Alexa hable un español que entendamos todos y que sea una forma integradora de ver el mundo. Vamos a impulsar desarrolladores que quieran colaborar en el avance de esta inteligencia artificial".

Hay estudios que dicen que el 15 por ciento de su PIB tienen que ver con su lengua, explica Calviño, que añade que por ese motivo "España no puede queda atrás y es tan importante este acuerdo para trabajar con las grandes plataformas digitales y startups". La base "será el diccionario de la RAE y lo que desarrollen los expertos", comenta ante la pregunta de si habrá lenguaje inclusivo.