El ex ministro socialista Molina arremete duramente contra Sánchez: "Lo que quiere hacer todavía es peor"

César Antonio, Molina, ministro de Cultura en sustitución de Carmen Calvo, en el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, en una columna en El Mundo se ha mostrado más crítico que nunca con Pedro Sánchez y ahora lo refrenda en sintonía de La Brújula: "A medida que avanzamos al abismo algunos estamos gritando 'Cuidado' porque nos vamos al abismo". Asegura que el Gobierno de Sánchez solo es comparable de un autócrata como del de Orbán y que la democracia debe ponerle fin desde mayo.

Molina reconoce que no le gusta tener que decirlo pero no duda en despacharse con la gestión de Sánchez: "Es duro y me duele decir esto. Siempre he estado en la socialdemocracia. Con este Sánchez es imposible participar en casas. Sánchez está en un camino de autoritarismo e intervencionismo en todo. De maltrato a ciudadanos y a la monarquía y el Rey. De colocar a sus amigos, de romper la división de poderes. Mandan los herederos de ETA por un lado, los independentistas catalanes por otro. Mientras tanto desde el matonismo le mandan requerimientos a la Junta de Castilla y León. Si hubieran actuado de la misma manera en Cataluña o País Vasco se necesitaría varias naves para guardar la papelería que se tendría que haber enviado. Sin embargo, a ellos se les permite todo y al resto de España, se les amenaza".

Añade que no es ni mucho menos el único socialdemócrata que piensa así pero que muchos no tienen la libertad para decirlo: "La gente tiene miedo y tiene que comer. En una crisis terrible que se oculta, por eso no todo el mundo puede pronunciarse. Hay mucho malestar y cabreo pero es difícil manifestarlo. Y no tienen cauces para manifestarlo porque se les ha cortado. En mayo se tendrá que demostrar todo esto y la defensa de la democracia. Votar contra Sánchez, lo que ha hecho y lo que quiere hacer, que es peor que lo que ha hechoQ.