Maite Araluce: "No nos oponemos al acercamiento de presos de ETA, pero siempre que se arrepientan"

Este jueves se celebra el 17 aniversario de los atentados del 11M. Los reyes Felipe y Letizia han presidido el homenaje a las víctimas del terrorismo en un acto de Estado.

En La Brújula, hablamos con Maite Araluce, Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que nos da su punto de vista sobre los acercamientos de los presos de ETA a sus ciudades. Nos cuenta que se lo recriminó al presidente del Gobierno en el acto en el que Pedro Sánchez destruyó las armas con una apisonadora.

Maite Araluce comenta que "nosotros no nos oponemos al acercamiento, pero siempre cuando se arrepientan. Y la forma de ver esto es con la colaboración a la justicia". Y deja claro que "me gustaría que quedara que se reconociera a los verdaderos héroes y heroínas de nuestro tiempo, que son las víctimas del terrorismo. Que no se pierda la memoria".