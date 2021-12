Luis Garicano: "Con una reforma laboral de mínimos se podrían cumplir los objetivos"

LEER MÁS Bruselas da el visto bueno a España para recibir 10.000 millones del plan de recuperación

España ha sido el primer país en conseguir aplicar los 52 primeros hitos para recibir el primer pago de los fondos europeos de recuperación. En La brújula nos atiende Luis Garicano, jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo, para darnos su visión al respecto de este asunto.

Garicano explica que "este primer pago estaba ligado a los objetivos que ya estaban cumplidos. A partir de este pago tendremos que cumplir con los hitos de verdad como son la reforma laboral y la reforma de las pensiones".

Una de las cuestiones para que España siga recibiendo los sucesivos pagos de la Unión Europea es la reforma laboral que se encuentran negociando Gobierno, agentes sociales y empresarios. Luis Garicano cree que "quizá con una reforma de mínimos y que sea más bien marginal se podrían cumplir los objetivos". Además, explica que la "Unión Europea exige que sea con grandes acuerdos".

El jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo la reforma laboral se debería hacer de "manera equilibrada" y opina que "la parte que está creando riqueza y empleos, que son los empresarios, deberían estar dentro del acuerdo.

¿Habrá recuperación sin fondos europeos?

Ante las previsiones de recuperación de los diferentes organismos, Luis Garicano cree que "sin fondos la recuperación será muy difícil". "España no está haciendo tanta inversión fuera de los fondos, con lo cual sería un problema si los fondos no llegaran", afirma. Además, cree que "estamos fiando tanto a los fondos que si no ejecutamos bien, no habrá recuperación".