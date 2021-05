Lorenzo Amor sobre la nueva cuota de autónomos: "Esto se tiene que retirar porque no se ha negociado"

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, muestra su total rechazo a las nuevas tablas de cotización y le sorprende que se haya tenido que enterar por los medios: "Esta mañana me he encontrado que se ha filtrado a los periodistas y me he quedado de piedra. No estamos de acuerdo con estas tablas. A las organizaciones de autónomos no se nos ha hecho llegar esta propuesta, esto se tiene que retirar porque no se ha negociado"

"No estamos de acuerdo con las tablas porque no las vemos justas. Los autónomos están molestos tanto por la parte baja como por la parte alta", ha rematado en cuanto a este asunto y pone un ejemplo: "Un autónomo con un rendimiento neto de 3000 euros que pague 2400 euros de cotización es trabajar para la seguridad social. Y en los tramos altos no es proporcional". Y señala otro detalle importante: "No podemos juzgar sobre los rendimientos del 2019 teniendo en cuenta el año 2020 que hemos tenido. Esto le puede hacer daño a la caja de la seguridad social"

Con la nueva reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a los agentes sociales la cuota de los trabajadores autónomos estará entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros al mes con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Aunque en el 2023, año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma, habrá una cotización intermedia por tramos cuyo número irá en progresivo aumento para los que obtienen más ingresos.

Así quedaría la cuota de autónomos mensual según los ingresos anuales