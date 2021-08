López Miras: "La ministra Ribera no se ha comprometido a nada con la situación del Mar Menor"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, cuenta en La Brújula que la comparencia de este lunes en el Consejo de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera le ha dejado "muy preocupado" porque "no se ha comprometido a ninguna situación urgente del Mar Menor" que es "una situación crítica".

"No tenemos dos o tres años para un proyecto ni estudios como anuncia la ministra. Tenemos pocos días. El gobierno de Murcia sabe lo que hay que hacer, se lo hemos propuesto y hoy no ha aceptado ninguna de las propuestas. Si el Gobierno no va a hacer nada que al menos transfiera las competencias para actuar desde Murcia", explica.

Parecía que había un entendimiento entre Gobierno central y regional pero López Miras asegura que la intervención de Ribera "ha dejado muchos compromisos por ejecutar y cuestiones de las que hablar". "En mitad de una crisis medioambiental, que la ministra salga del Congreso sin un anuncio es para estar preocupados".

Además, afirma que: "no voy a permitir que el Mar Menor se convierta en el Mar Muerto" por lo que pide "más colaboración del Gobierno". "El problema del Mar Menor solo se va a solucionar si dejamos atrás los enfrentamientos y las disputas políticas y nos centramos en recuperar un entorno que es único en la región de Murcia y en España y Europa pero es cierto que solo se puede hacer con actuaciones", resalta.

"El Ministerio es quien tiene la competencia para sancionar los regadíos ilegales"

Sobre las 8.500 hectáreas de regadío ilegales que la Fiscalía ha acusado al Gobierno de Murcia de no aplicar sanciones a los que contaminan. López Miras resalta que el organismo encargado de detectar los regadíos ilegales es el ministerio de Confederación. "Si en el momento que este ministerio lo detecta ¿Por qué no precinta las boca de riesgo para estos regadíos ilegales? Son los únicos autorizados para ello".

Asimismo, explica que los vertidos agrícolas están prohibidos por ley Murcia. "La Fiscalía ha requerido que se sancionen a 10 empresas no a 800 como se dijo y el competente para sancionar es el Ministerio no la Comunidad de Murcia".