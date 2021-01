López Miras: "Que el Gobierno no haya tomado ninguna decisión en este pico me parece sorprendente"

LEER MÁS Nuevas restricciones en Murcia: López Miras prohíbe las reuniones de no convivientes

Fernando López Miras asegura que la medida de no poder reunirse con nadie que no pertenezca de fuera del círculo de convivencia durará 14 días. "Transmitimos al Gobierno la preocupación por la situación, ayer se dio el mayor número de contagios de la pandemia, y estamos viendo lo que pasa en Europa", cuenta López Miras.

"Pedimos al ministerio de Sanidad que haga las reformas necesarias para que si cada comunidad lo considerara necesario pueda confinar", asegura el presidente murciano, que considera que necesitan hacerse cambios en la legislación del estado de alarma para que así se pueda hacer. "Nos perjudica para combatir el virus que en zonas que están a pocos kilómetros se tomen medidas distintas", insiste Miras, que pone como ejemplo las medidas dispares entre zonas próximas como Murcia y Alicante.

Miras pide una respuesta sanitaria coordinada

"Que el Gobierno no haya tomado ninguna decisión en este pico, en esta ola, me parece algo sorprendente que no ha pasado en ningún lugar del mundo", clama el presidente popular. Insiste en que el "Gobierno ha decidido no actuar" y que toda la carga está en las Comunidades Autónomas. "Cada día vemos que cada autonomía toma una decisión diferente, y claro, algo tan importante como el mayor desafío sanitario del último siglo se intente frenar con 17 tipos y opiniones diferentes -aunque sean con la mayor voluntad y preparación-...", explica. Considera que sería mejor "aunar esfuerzos" bajo una "coordinación única".