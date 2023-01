El lamento de las panaderías: "El Gobierno nos tiene totalmente olvidados"

Eduardo Villar, presidente de CEOPAN (Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines), explica la difícil situación que vive su sector por la que han realizado un paro simbólico: "Lo arrastramos desde el año pasado. Con la subida ingente de la luz, el gasoil y la materia prima ha abocado al cierre de muchas panaderías tradicionales. Nosotros estábamos esperando al roscón de reyes pero la cosa no ha mejorado. La luz sigue al alza, se quita la bonificación del gasoil, no hemos entrado en los sectores que el Gobierno cree que haya que bonificar y la situación es caótica".

"La materia prima ha subido un 65 por ciento. Leche, huevos, harina han subido cinco veces. El Gobierno quita el IVA pero el precio es altísimo. La nata natural está a 4,35 el litro, es una exageración", lamenta.

Como ejemplo, señala que muchas panaderías han optado este año por no fabricar el roscón de reyes ante el alto precio de la materia prima: "Tenemos un talante dialogante. No va a haber problema con los roscones porque las grandes superficies los hacen por cuatro perras. Muchas panaderías han dejado de fabricar el roscón porque no es rentable, nadie trabaja para no ganar. Mucha gente va a encontrar panaderías en las que no va a haber roscón porque han decidido no hacerlo".

Y reclama ser atendido por el Gobierno: "Medidas para nosotros ninguna, medidas para el consumidor. Pedimos que en algún paquete de ayudas también nos consideren esenciales. Hemos solicitado reuniones con diferentes ministerios y no se nos ha recibido. Represento a pequeñas empresas con 195.000 puestos directos y nos tienen totalmente olvidados".