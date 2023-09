Juanma Moreno: "Sánchez puede sacar su investidura, pero lo que salga de ahí no será bueno para los españoles"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, contesta a las preguntas de Rafa Latorre en La Brújula desde Málaga.

Moreno explica que tras las elecciones generales del 23J está centrado en su prioridad que es trabajar por Andalucía, pero que cree en el proyecto de Feijóoy está seguro de que va a ser "un gran presidente" y promete estar siempre a su lado.

Puede ser que Sánchez saque la investidura como presidente, pero puede ser y va a ser que no va a poder gobernar

A su parecer, las expectativas de las elecciones no se cumplieron porque no se manejaron debidamente. Pero, cree que también influyó en el resultado electoral la actitud de Vox, que provocó que la izquierda se tensara y movilizara más. "Cuando uno tensa la cuerda, cuando se habla de asuntos muy sensibles para la sociedad, provoca una acción reacción", añade Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía considera que el Partido Socialista y Sánchez, "que es un artista de sacar petróleo en el desierto", usaron a su favor esa movilización y salieron favorecidos.

Expone que ahora el conjunto del país está en unas circunstancias "adversas". "Puede ser que Sánchez saque la investidura como presidente, pero puede ser y va a ser que no va a poder gobernar y lo que salga de ahí no va a ser bueno para lo españoles. Será bueno para él, no para el conjunto del país", defiende Moreno.

Critica que "unos señores que han sido condenados y procesados y que quieren romper un proyecto común y compartido que se llama España" quieran tomar ahora decisiones. Afirma que si Euskadi y Cataluña consiguen "una vez más" nuevos beneficios y privilegios, no lo va a aceptar.

Aclara que él, como presidente de Andalucía, va a defender los intereses de su tierra, porque todos los españoles tienen las misma obligaciones y los mismos derechos. "Andalucía no va a quedarse quieta, va a utilizar todas sus herramientas para evitar esa desigualdad".

La amnistía es la claudicación de un estado de derecho a unos señores que les tenemos que pedir perdón

En cuanto a la amnistía, lo que destaca Juanma Moreno "no es que perdonemos a unos señores que han sido condenados por un estado de derecho, es la claudicación de un estado de derecho a unos señores que les tenemos que pedir perdón".

Considera el presidente que España está en un camino en el que no hay un principio de solidaridad interterritorial y que "vamos hacia modelos desiguales".

"Como Puigdemont pida agua, 18 pantanos le hacen mañana, le llevan hasta las nubes si hace falta", ironiza Moreno.

Para concluir, cree que Borja Sémper demostró el otro día en el Congreso que las lenguas cooficiales no son posesión de ningún partido y que ya era posible dirigirse en los idiomas cooficiales, con auto traducción.