Juan Marín: “Ha llegado la hora de recuperar la normalidad”

Empieza la entrevista con uno de los temas del día, la subida del salario mínimo interprofesional. Ya por su tono inicial no se ve a Juan Marín muy convencido. Su respuesta lo confirma: "Hay una decisión que estaba hace mucho tiempo tomada. No era el momento de abordar esta situación porque estamos saliendo de una crisis importante. Había que hacerlo de una forma consensuada. Siempre que se suba el sueldo es una buena noticia, el problema es si las empresas e instituciones están en disposición de abordar esta subida".

El CIS de Tezanos

Otro tema de la jornada es el barómetro del CIS de Tezanos: "Soy muy escéptico y más con esta encuesta que es muy interesada. No es lo mismo estar en recesión que en crecimiento, eso condiciona mucho. Hay conclusiones que no terminan de encajar, no creo que los españoles estén muy satisfechos con la subida de la luz, con la gestión de Sánchez de la pandemia... Por lo que suelo ver y analizar no coincido mucho con el señor Tezanos. Soy más de urnas que de sondeos"

Castigar a los responsables del incendio

En cuanto al incendio de Sierra Bermeja se muestra tajante con endurecer el castigo de los culpables: "Gracias a la lluvia se ha extinguido el incendio. Este tipo de incendios que ya vimos en Portugal el año pasado son de sexta generación, capaces de provocar en muy poco tiempo grandes daños. Nos tenemos que habituar a verlos de forma más frecuente y una de dos o los apaga la lluvia o arrasan todo el bosque que encuentren. Ahora que todo el peso de la justicia caiga con estos canallas porque ha sido provocado. O cambiamos la legislación o vamos a tener graves problemas en el futuro.

Situación del coronavirus en Andalucía

La situación de la pandemia ha mejorado mucho en el país y también en Andalucía. El vicepresidente se muestra optimista con las próximas semanas: "Esto nos lleva a una situación de normalidad. A final de la próxima semana el 90 por ciento de la población andaluza estará vacunada y eso nos tiene que llevar a disfrutar de nuestra cultura, de nuestro ocio... no olvidemos la feria. Es una actividad económica y empleo enorme. Los centros culturales, teatros que han tenido muy complicado este año y medio, ahora tienen que recuperar su esplendor". Y respecto a la gestión de la pandemia asegura que se basa en las decisiones de los expertos: "Me da la impresión que Ayuso muchas veces ha tomado decisiones por su cuenta. Nosotros haremos caso a lo que digan los expertos. Hay personas que en determinadas materias saben más que lo políticos y tenemos que hacerles caso. Estamos haciendo las cosas bien porque nos hemos dejado aconsejar por los mejores, y por eso creo que debemos seguir haciéndolo"

"En Madrid manda más Abascal que Ayuso"

Hace un alegato en defensa de Ciudadanos. Considera que es la pieza clave para el Gobierno en la Junta de Andalucía. En contraposición comenta lo que ha sucedido en Madrid: "Estoy seguro que Juanma no está pensando en apoyos de Vox. Un Gobierno sin el apoyo de Ciudadanos es imposible. En Madrid creo que Ayuso manda menos de lo que parece, manda más Abascal. Juanma y yo se lo hemos puesto muy fácil a los que crean empleo y hemos defendido el estado de bienestar". "Albert Rivera es un hombre que lo arriesga todo. Arriesgó para ganar y perdió pero los que piensan que vamos a desaparecer se equivocan"

La mesa de diálogo en Cataluña

Sobre la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés no entiende el trato de favor hacia Cataluña: "Esto no ha sido una mesa de diálogo, ha sido un monólogo. Me parece una falta de respeto a todos los presidentes de Comunidades Autónomas. El señor Pere Aragonés tenía la conferencia de presidentes para defender su espacio. Y justo se premia al que no fue con un encuentro. Nosotros no vamos a pedir independencia de Andalucía, que no se preocupe. Vamos a pedir los recursos que merece esta tierra para afrontar una recuperación económica".

Ciudadanos goza de buena salud en Andalucía. Algunas decisiones como en Murcia no contribuyeron a la recuperación del partido. Estamos preparados para cualquier batalla, incluida electoral. Tenemos una intención de voto superior a la media nacional. Estoy convencido que cuando se pongan las urnas no tenemos techo"