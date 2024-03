Javier de Andrés: "Lo que está pasando ahora es que no gobierna Bildu, pero sus leyes y sus propósitos salen adelante"

El presidente del PP vasco y candidato de esta formación a lehendakari, Javier de Andrés, responde a las preguntas de Rafa Latorre en 'La brújula' después de que hoy se haya presentado como una "alternativa a un PSE, PNV y EH Bildu que son lo mismo". Además, ha asegurado que su partido va a responder a ese "conjunto de la sociedad vasca" que quiere un cambio y que necesita una fuerza política como la suya que defiende a "las clases medias y a los trabajadores".

Sostiene De Andrés que el PNV "está a piñón con Bildu, con Podemos y con el PSOE" no sólo votando "todo" lo que proponen los socialistas en la parte económica sino también en la social. Considera que representan "a mucha más gente" que puede sentirse identificada con su proyecto. Por ello, su objetivo es crecer en votos y escaños en los tres territorios.

El candidato a lehendakari asegura que buena parte del éxito que ha tenido Bildu "se debe al apoyo que le han prestado el PNV y el PSOE", que le han "blanqueado" a efectos éticos, sociales y económicos. Además cree que "el PNV se ha posicionado, porque le ha resultado más cómodo, en el discurso de la izquierda".

Desde el PP tienen "muy claro" que lo que quieren es que no gobierne Bildu ni su proyecto. "Lo que está pasando ahora es que no gobierna Bildu, pero sus leyes y sus propósitos salen adelante", critica. Subraya que su proyecto "ya está en marcha porque los demás le siguen la pista".

Nosotros le dimos el gobierno al PSOE y el PSOE ha cerrado los presupuestos con EH Bildu

De Andrés confiesa que no se ve "para nada" gobernando con el PSOE porque no le sería "nada cómodo". "Nosotros le dimos el gobierno al PSOE y el PSOE ha cerrado los presupuestos con EH Bildu, si yo tengo que dar confianza de nuevo a un partido será porque el partido me da confianza", matiza.

En cuanto a Eneko Andueza, se muestra seguro el líder popular vasco de que el socialista ha dicho que no le cederá la lehendakaritza a Bildu "porque no sabe lo que va a hacer, se lo va a decir Sánchez".

