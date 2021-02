Inés Arrimadas: "Espero un Gobierno de Carlos Carrizosa con el PSC"

"En primer lugar dejemos que voten los catalanes", dice tajante Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en La Brújula, sobre las perspectivas demoscópicas, que no prevén un bajón de su partido y del candidato Carlos Carrizosa. Arrimadas explica que puede ganar la "indecisión" y anima a la gente a votar: "El independentismo ya está muy desnortado pero lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos en casa". No tiene una reflexión sobre que su partido haya pasado a ser el más votado a formar parte de la oposición.

Considera que hay una oportunidad para acabar con el independentismo en estas elecciones con el "constitucionalismo". "Mi planteamiento más realista para Cataluña es un gobierno de PSOE y Ciudadanos, nos garantizamos que VOX y PP nos apoyen porque estamos Cs y que no haya tripartito independentista", argumenta. Arrimadas espera que Carrizosa sea el que dirija el gobierno autonómica y que el PSC les apoye.

¿Habrá un pacto entre el PSC y los independentistas?

"Los independentistas no han tenido que firmar un papel para decir que no gobernarán con Ciudadanos", puntualiza. Asevera que el PSC ya ha pactado y gobierno con partidos independentistas. "La única razón por la que Sánchez prefirió coger la mano de Rufián y Otegui antes que la de Cs es porque fue a cambio de un tripartito en Cataluña", afirma. Vuelve a insistir en su argumento de que lo mejor para Cataluña es un gobierno constitucionalista con Carlos Carrizosa y el PSC.

Sobre las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias al respecto de que España no es una democracia plena, asegura que aunque la mayoría de ministros han intentado corregir las declaraciones del vicepresidente"falta el más importante". "Que salga Sánchez y que cese a Iglesias si quiere, porque nos está perjudicando como país", reclama.