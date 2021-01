La importancia de saber perdonarnos

La psicóloga María Jesús Álava Reyes explica los motivos por los que es importante llegar a perdonarse. "La vida sin perdón es el fracaso del ser humano. Perdonarnos mejora nuestra autoestima y nos da la estabilidad que necesitamos. El perdón auténtico tiene que ser interno. En el fondo perdonarnos no significa que no asumamos nuestra responsabilidad.", afirma

Cuando perdonarnos

Es importante saber cuándo podemos perdonarnos sin remordimientos. María Jesús cree que debemos hacerlo "cuando no ha habido maldad ni egoísmo e inmediatamente hemos reaccionado y hemos intentado reparar el daño causado. Si nosotros mismos no logramos perdonarnos aunque lo demás sí lo hayan hecho, nunca vamos a estar a gusto con nosotros mismos".

Los envidiosos no perdonan

Uno de los mayores enemigos del perdón es la envidia. "Las personas envidiosas son capaces de coger y enfocar toda su insatisfacción en machacar a los demás y no perdonan. Los celos también son otro de las cosas más difíciles de perdonar. Hay personas que no perdonan que otras disfruten cuando ellos no tienen esa posición", concluye.