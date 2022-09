Garamendi: "Si hay beneficios caídos del cielo son los del Estado. Si quieren ayudar que deflacten el IRPF"

"Hace una semana nosotros hicimos una nota de prensa diciendo que vienen curvas... Es importante conocer las cosas como son, y son datos que no vienen bien", señala Antonio Garamendi en La Brújula en una visión poco alentadora de lo que viene.

Niega tajantemente que en CEOE se hayan levantado de la negociación con el Gobierno: "Estamos oyendo que nos hemos levantado de la mesa y no es verdad, lo digo taxativamente. El diálogo social consiste en hablar, pero sentarse no es hacer lo que tú digas, hay que llegar a acuerdos. Lo que no podemos hacer es indexar los salarios del sector privado al IPC".

En su opinión una medida que puede ayudar realmente a los ciudadanos es deflactar el IRPF: "Se habla de los beneficios caídos del cielo, y si hay beneficios caídos del cielo son los del Estado. Si quieren ayudar que deflacten el IRPF".

Respecto al salario mínimo cree que hay que tener en cuenta muchos factores: "En nueve comunidades autónomas se supera el 60% del salario medio. Hay un montón de CCAA donde se crea ese problema. La vida no es lo mismo en Madrid que en Almendralejo. Hay muchos sectores afectados por el salario mínimo como el de agricultura. Llega un momento dónde el salario mínimo está desplazando todas las bandas salariales".

"En una de las subidas de salario mínimo dimos el visto bueno. Pero en estos momentos es una situación muy delicada. Las empresas pequeñas están asfixiadas y vienen curvas", añade. Lamenta la situación y desprotección de los pequeños comerciantes: "Lo que siente el pequeño comerciante es cabreo. De los pequeños hay que acordarse, han sido un ejemplo con el covid, han estado trayendo de todo y merecen un respeto".

Además, en cuanto a los autónomos cree que lo ideal es que con el tiempo "se pague en función de lo que se gana. Y con el efecto digital es muy fácil detectar lo que habría que pagar y haría mucho más sostenible el sistema".

Y tras el día de la diada recuerda que "la mayoría de empresas que se fueron de Cataluña no han vuelto. Necesitamos más estabilidad en Cataluña".