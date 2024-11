Gan Pampols: "No es prudente establecer un plazo. Estaremos el tiempo que se necesite"

El teniente general del Ejército de Tierra, Francisco José Gan Pampols, ha sido designado como vicepresidente del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social tras la devastadora DANA que golpeó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Esta decisión, anunciada por la Generalitat, responde a la necesidad de centralizar y coordinar las labores de reconstrucción en las zonas más afectadas, así como de diseñar un plan de protección ante futuras catástrofes naturales.

La creación de esta vicepresidencia tiene un propósito claro: devolver las condiciones de vida a la población de la forma más rápida y efectiva posible. Pampols, con una trayectoria reconocida en la gestión de crisis, será responsable de presidir la Comisión Interdepartamental encargada de coordinar los esfuerzos del Consell, asegurando la colaboración entre los diferentes niveles de la administración estatal, autonómica y local.

En La Brújula, Gan Pampols ha detallado las razones que lo llevaron a aceptar este desafío. Aunque aseguró que no conocía personalmente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, explica que este le expuso la necesidad y le consultó sobre su disponibilidad: "Acepté cuando me aseguraron que unas condiciones operativas iban a ser atendidas. Que existiera un consenso político básico, que la tarea es devolver las condiciones de vida a la población lo antes posible, crear un modelo de regeneración para que esto no vuelva a suceder y una libertad plena para elegir el equipo con el que puedo hacerlo".

El general deja claro que su motivación no tiene raíces políticas: "Ni soy político ni espero nada de la política. Yo quiero resolver el problema de la Comunidad Valenciana y devolver las condiciones de vida lo antes posible".

Gan Pampols enfatiza que su enfoque se basa en la confianza y la colaboración colectiva: "El concepto es confianza que se basa en la proyección a futuro. El pueblo salva al pueblo, pero es que el pueblo somos todos, y nuestra obligación es demostrar que queremos y sabemos ayudar".

Reconoce también la importancia de integrar a todos los actores involucrados en la emergencia, como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras entidades del Ejército, pero subrayó que el enfoque debe evolucionar hacia la reconstrucción pura: "Hay que entender qué significa la UME, el Ejército y los apoyos extraordinarios. La emergencia se desescalará en su momento, y debe estar forzosamente alejado de Ejército y UME. Es una cuestión de pura reconstrucción en la que hay que aunar todos los niveles de la administración: general del Estado, autonómica y local".

Uno de los puntos centrales de su plan será la recuperación de las personas más vulnerables, con un especial énfasis en autónomos y pequeñas empresas, piezas clave para reactivar la economía de las zonas afectadas: "Hay una prioridad que son las personas. El elemento más vulnerable. Aquellas que dependen de su trabajo, autónomos. La persona necesita recuperar su actividad, la empresa su producción. Es una cadena que tiene cara y ojos, el primero de los eslabones es el más importante".

Sobre la duración de su misión, Pampols fue contundente al subrayar que no es prudente establecer un plazo fijo: "Ya hay elementos críticos detectados. No es prudente establecer un plazo. El tiempo es el que sea necesario".

Por último, al ser consultado sobre por qué fue elegido para esta tarea, el general respondió con humildad: "No tengo ni idea. Quiero pensar que alguien de su entorno le ha recomendado un perfil que coincidía conmigo".