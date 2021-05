Facua: "El Gobierno nos pide cambiar nuestros hábitos radicalmente para que no se infle el recibo de la luz"

¿Por qué las nuevas tarifas eléctricas son denigrantes para el usuario? Así lo explica Rubén Sánchez, de FACUA-Consumidores en Acción: "El Gobierno y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) nos pide que pongamos los electrodomésticos de madrugada para evitar que se infle el recibo, no para que se abarate, es denigrante. Un cambio de hábitos para evitar que se nos infle el recibo, no para que se nos abarate... No se pide a las eléctricas que se mejore en las redes de distribución". "Se relega a la madrugada el horario barato porque a esa hora la gran industria no consume, se nos pide a los consumidores hacerlo y que cambiemos hábitos", critica Rubén Sánchez.

Cómo ahorrar en la factura de la luz

"Algunos medios de comunicación defendían que plancháramos a las 4 de la madrugada ahorraríamos algo al año... si nos levantamos a esa hora igual en verano nos da por encender el aire acondicionado, y poco ahorraríamos", desmiente Sánchez. Eso sí, explica: "La gente que tenga electrodomésticos que son programables, lo puede programar por la noche. Así se podría de alguna manera recortar el gasto".

"Tenemos que negarnos a asumir este cambio de hábito. A una familia que no llegue a fin de mes igual lo hace, pero es que dudo que alguien pueda hacer esa barbaridad", asegura el representante de Facua. Sánchez critica que se incumpla uno de los acuerdos programáticos del Gobierno de coalición y que "Unidas Podemos no diga nada al respecto". "Hasta las doce de la noche no hay hora valle... , es un modelo discriminatorio", lamenta. La nueva factura de la luz, asegura Sánchez, va a perjudicar a la mayoría de los consumidores.