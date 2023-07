Esteban González Pons: "Sánchez cree que no va a ganar y por eso no aceptó el pacto de Feijóo"

Esteban González Pons, vicesecretario general institucional del Partido Popular, pasa por La Brújula con la resaca del cara a cara entre Feijóo y Sánchez y valora la actuación del socialista: "Después de cuatro días encerrado preparando el debate y haber traído asesores de Harvard nos sorprendió que estuviera a la altura de un líder de la oposición y no de un líder de Gobierno".

Cuenta lo que le dijo al líder popular antes de ese debate: "Yo le aconsejé que fuera él mismo que es lo que hizo. Ha sido tristemente minusvalorado por el Gobierno. El error de Pedro Sánchez fue creerse la versión de Feijóo que creó el Gobierno. Se encontró con que Pedro Sánchez también fue él mismo y nos dio su verdadera cara".

En su opinión, el momento en el que Feijóo plantea el pacto, es la cumbre de lo que sucedió en el paltó de ATRESMEDIA: "Ese pacto es el momento políticamente más relevante del dato. Feijóo pone en la mesa un pacto para que el Gobierno no dependa de partidos minoritarios. La conclusión es que Sánchez no cree que vaya a ganar porque sino hubiera aceptado. El segundo mensaje es que queremos gobernar solos. Y el tercer mensaje es que nuestra tercera opción es la abstención con Vox. Y hay una cuarta, que es una mayoría suficiente. Si el PSOE no nos da la abstención para gobernar solos..."

"Le pedimos a los españoles una mayoría suficiente para gobernar solo. No queremos depender de un partido que no llega al 15% de los españoles y con el que no compartimos ideario", dice sobre un posible acuerdo con Vox. La formación de Abascal, que a su parecer, se ha vuelto muy áspera en esta campaña: "No entiendo por qué pero sí. Deberían ser amables y han cogido el gusto a ser antipáticos. Han radicalizado el discurso. Es su carta electoral"

"Sánchez para gobernar necesita a Bildu, Esquerra, PNV y la CUP. Hemos propuesto un segundo debate pero a siete en el que Sánchez esté con todos sus socios del gobierno frankestein. Pero ese lo han rechazado. Habrá un segundo debate entre Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal en el que se van a disputar el segundo puesto", finaliza.