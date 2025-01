El error de Trump o no tan error: "Es un mensaje, sabe perfectamente que España no es un país emergente"

Pedro Ramos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia, ha analizado las recientes declaraciones de Donald Trump en las que mencions a España en el contexto de los BRICS, un bloque de economías emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Según Ramos, lejos de ser un error, el exmandatario estadounidense lanzó un mensaje claro y calculado.

Los BRICS: un bloque en crecimiento

Ramos explicó que los BRICS comenzaron como un acrónimo para referirse a ciertas economías emergentes que cobraron relevancia a partir del nuevo milenio. Sin embargo, hoy en día, este grupo ha evolucionado hasta convertirse en una alternativa al G7, con más de 10 miembros permanentes y asociados, representando más del 50% de la población mundial y con un peso económico comparable al de las potencias occidentales.

"No es casualidad que Trump mencionara a España en este contexto. Sabe perfectamente que no es un país emergente, pero quiere dejar claro que si no sigue la senda marcada por su administración, podría ser tratado como uno de ellos", afirmó Ramos.

Un mensaje político disfrazado de lapsus

Para Ramos, las palabras de Trump no fueron un desliz, sino una estrategia de presión en el marco de la OTAN y la política internacional. "El ex presidente conoce bien la posición de España en la Alianza Atlántica, pero al sugerir una posible afinidad con los BRICS, está exigiendo una mayor alineación con sus intereses".

El profesor también se refirió a las presiones sobre el gasto militar español, que Trump considera insuficiente. Aunque Ramos reconoce que un incremento al 5% del PIB es poco realista, destaca la necesidad de demostrar compromiso ante el complejo panorama geopolítico. "Europa, y en especial España, deben ser conscientes de la creciente amenaza y asumir una mayor responsabilidad en su defensa", señaló.

La posición de España ante los conflictos globales

El experto también analizó el papel de España en asuntos internacionales clave, como su postura sobre Israel, el comercio con China y el conflicto en Ucrania. "Las decisiones en estos ámbitos también influyen en la percepción de Washington, que observa con atención si España se mantiene firme dentro del bloque occidental", indicó Ramos.

Finalmente, subrayó que el conflicto en Ucrania representa un reto crucial para Europa y que la presión de Estados Unidos por un mayor compromiso europeo es una constante. "Trump buscará resolver rápidamente el conflicto para centrar sus recursos en su verdadera prioridad: la competencia con China", concluyó.