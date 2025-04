Tomás Pascual: "El sector agroalimentario es el primer sector industrial de este país"

El presidente de Pascual, Tomás Pascual, ha defendido la importancia del sector agroalimentario español como "el primer sector industrial de este país", representando el 10% del PIB y dando empleo a más de 3 millones de personas. Durante una entrevista en La Brújula, Pascual ha destacado especialmente el papel vertebrador de este sector en la llamada España vaciada.

"La mayor parte de nuestra actividad, tanto de materia prima como industrial, está en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Luego damos empleo y oportunidades a gente, sobre todo a los jóvenes, en esos territorios", ha afirmado el empresario.

Respecto a las tensiones comerciales internacionales y el posible impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, Pascual se ha mostrado relativamente tranquilo en lo que concierne directamente a su empresa: "Para bien o para mal, no exportamos nada a Estados Unidos y nos afecta poquito". Sin embargo, reconoce que la incertidumbre en los mercados y los posibles cambios en la relación euro-dólar sí podrían tener consecuencias indirectas.

El directivo ha apuntado hacia una tendencia global de formación de bloques económicos, donde la diplomacia jugará un papel crucial. "Lo que queremos es evitar una espiral y una guerra que es mala para todos y confiamos en la vía diplomática", ha señalado, aunque matizó que "cuando negocias con personas como Trump, tienes que mostrar también cierta firmeza".

En cuanto a la internacionalización, Pascual ha comentado la experiencia de su compañía en mercados como Angola, donde comenzaron a operar "en plena guerra civil", o Filipinas. Sobre posibles expansiones futuras, mencionó que China podría ser una oportunidad interesante, aunque advirtió que para entrar en ese mercado "tienes que tener tres cosas: un negocio muy sólido en tu país, gente preparada y no tener miedo ni vértigo a lo desconocido".

El empresario también ha abordado los cambios en los hábitos de consumo, especialmente en el sector lácteo. "Cuando yo empecé a trabajar, el consumo per cápita de leche líquida eran 117 litros por habitante al año y ahora está por debajo de 70", ha explicado, atribuyendo este descenso no solo a cambios en los hábitos alimentarios, sino también a la diversificación de la oferta y a factores demográficos: "El gran consumidor per cápita de la leche que es el niño, pues ha bajado mucho, -10.000 nacimientos al año".

Finalmente, Pascual hace un llamamiento a la transparencia en el sector ante la proliferación de desinformación sobre alimentación: "Mucha gente habla de esto sin saber, con mucha desinformación o pseudociencia, hablando de lo que es bueno y es malo para nosotros, cuando lo que defendemos es que lo bueno es una dieta equilibrada".