Los empresarios muestran "mucha preocupación" ante los posibles cierres por el coste de la luz

El presidente de CEIM, Confederación de Empresarios de Madrid, Miguel Garrido, nos cuenta la visión de su organismo por los problemas que está generando en las empresas el coste de la luz: "Mucha preocupación. Hay muchas empresas con dificultad por la pandemia, y cuando empieza una recuperación, el coste de la luz supone una parte muy importante de sus gastos. Estamos viendo que hay empresas que tienen que parar por no seguir produciendo a ese coste"

"Estamos muy preocupados. La situación de muchas empresas está cogida con alfileres. Cada uno va a tener que defenderse con sus armas y muchas se van a quedar en el camino por la inflación y la luz", añade y señala que los impuestos no solo no han bajado sino que han subido: "Hay muchísimas empresas en una situación muy precaria. Hay un problema grave de solvencia. Se une que no están en marcha las reformas que se necesitan, no solo no ha habido rebaja fiscal, sino que ha aumentado"

En cuanto a la reforma laboral asegura que urgen cambios: "Soy vicepresidente de CEOE y todos somos conscientes de que el mercado laboral hay que reformarlo. Es evidente que el modelo no funciona. El temor son los anuncios de desmontar por completo la reforma del PP que ha podido mantener y crear empleo. Las empresas exigen una flexibilidad. La temporalidad no es buena pero hay que hacerlo con sensatez y que las empresas puedan adaptarse".

"Desde Europa se debe poner cierta cordura. Cuando te sientas en una mesa unos dicen unas cosas, pero el Gobierno otras, posiciones antagónicas. Negociamos con el Gobierno al completo, no con una parte del Gobierno. Pedimos que haya una unidad de discurso para avanzar en las negociaciones", finaliza.