Eduardo Bandres: "Es necesario un esfuerzo por evitar el desequilibrio entre el medio urbano y rural"

23 provincias han perdido la mitad de su peso económico y laboral en los últimos 70 años, aunque también se ha reducido la diferencia de riqueza entre las autonomías en un 30%. Esas provincias pertenecen a la España despoblada: "Eran provincias muy vinculadas a la agricultura, más del 50% del empleo era agrario y el proceso de mecanización expulsa a mucha mano de obra... familias que migran a las ciudades", explica Eduardo Bandres. "La demografía de los que se quedan induce un proceso de envejecimiento", añade.

Es un hecho que no solo se ha producido en España, aunque quizá aquí, apunta el experto, no se han propuesto las "suficientes políticas compensatorias para acompañar ese proceso" ni tanto para los que han emigrado como para los que decidieron quedarse. "No toda la España despoblada tiene los mismos problemas", asegura Bandres. La crisis del coronavirus, subraya, puede ser una oportunidad para "repensar" muchos de esos problemas. "Habría que hacer un esfuerzo por evitar tanto desequilibrio entre el medio urbano y el rural", reflexiona. "El mercado por sí solo no resolverá situación, tiene que ser con apoyo público", considera el experto de Funcas.

Bandres espera que al menos se "pare" el deterioro de estas poblaciones y que rural "no sea sinónimo de declive".