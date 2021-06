Edmundo Bal sobre los indultos: "El Gobierno ha confundido utilidad pública con utilidad política"

Van a recurrir ante el Supremo los indultos concedidos por el Gobierno. El vicesecretario general de Ciudadanos nos da los detalles de ese recurso que han presentado: "Llevamos varias semanas trabajando en este recurso con un equipazo jurídico que tenemos en Ciudadanos. El plazo para recurrir comenzaba a las 00 horas de hoy y presentamos el recurso a las 00:15. Esta mañana lo que hemos hecho es presentarlo a los medios"

Bal no concibe el motivo esgrimido por el Gobierno para dar los indultos, la utilidad pública y la concordia: "El Consejo de Ministros se ha comportado de forma arbitraria con estos indultos. El Gobierno se ha legitimado en la utilidad pública. Confunden la utilidad pública con la utilidad política. No hay soporte legal que explique que estas personas con delitos tan graves estén ya en la calle. Y sobre todo porque no hay arrepentimiento. Además han dicho que lo volverán a hacer"

Un Edmundo Bal que cree que el recurso tiene que salir adelante:"En el fondo, este recurso debería ser estimado y que estas personas vuelvan a la cárcel a cumplir su condena, una sentencia que fue justa y con todas las garantías de la sala segunda del Tribunal Supremo"

El diputado de Ciudadanos advierte de dos riesgos de cara al futuro: "Si en el día de mañana ganamos el recurso, el riesgo es que estos señores se hayan ido a Waterloo. Es evidente que tienen una organización en el extranjera. El segundo riesgo es que vuelvan a cometer ese delito, es por eso por lo que pedimos que mientras se resuelve el recurso, sigan en prisión"

¿Pueden traer la famosa concordia estos indultos?

Para Edmundo Bal, de ninguna manera: "Cuando estas personas salen de la cárcel y no dicen nos equivocamos, hay que someterse al Estado de Derecho, uno tiende a pensar que estos indultos lleven a lo que llama el presidente del Gobierno desinflamación"

"Los independentistas son insaciables. Cuando les das una cosa piden la siguiente. Siguen queriendo la independencia de Cataluña por la vía que sea, incluida la ilegal", apunta.