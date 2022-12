Echenique: "Impedir una tramitación de una norma es un golpe judicial a la democracia parlamentaria"

Pablo Echenique ha hablado en La brújula sobre la decisión del Constitucional de paralizar el plan judicial del Gobierno, una resolución que considera que tiene su origen en el bloque del CGPJ: "Estamos negociando el contenido de la proposición de ley y también pensamos que hay que modificar la ley para desbloquear el CGPJ, el motivo principal por el cual hemos llegado a una crisis tan grave como la actual".

"Si el CGPJ no se hubiera negado a nombrar a dos magistrados del Constitucional como le correspondía, no estaríamos en esta situación", ha dicho Echenique, a lo que ha añadido que nos encontramos ante una situación que requiere "dos vías": "O aceptamos que el CGPJ sea bloqueado durante una legislatura entera o hacemos una modificación legal que permita que el PP no pueda ejercer el bloqueo".

En este sentido, ha destacado que sería una "respuesta contundente" del Gobierno, que tiene que "actuar" ante la "voluntad clara" de la derecha de "dejar claro que ellos mandan por encima del presidente, del Gobierno y del Congreso": "En democracia el Gobierno investido el que tiene que decir que tiene la legitimidad en las urnas".

El portavoz de Podemos también ha afirmado que la resolución del Constitucional es "un golpe judicial a la democracia parlamentaria": "Es inédito en 40 años de democracia, vivimos en una época en la que las cosas son los que parecen. Es una serie de jueces a los que les importa más su obediencia al PP que regirse por las normas más básicas del derecho".

Por último, ha hablado sobre la ley del 'solo sí es sí' y las rebajas de penas a agresores sexuales: "Esto no lo ha hecho la ley, sino los jueces. Los jueces interpretan las leyes, no las aplican. Hay una disposición transitoria que es muy clara. Nuestros expertos jurídicos nos explican que podría pasar con cualquier ley que se haga, la próxima y la próxima, y el argumento de sentido común es que nadie de los que dicen que hay que modificarla nos ha mandado un papel escrito diciendo cuál tiene que ser la modificación".