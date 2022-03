Echenique: "Hay una mayoría de españoles que no se fía de Marruecos y de Mohamed VI"

Pablo Echenique, diputado de Unidas Podemos en el Congreso, pasa por La Brújula y analiza uno de los desencuentros que tienen con sus socios de Gobierno, la posición en Marruecos: "Además de no compartir criterio, los que no hemos cambiado de posición somos nosotros. En el programa electoral del PSOE de 2019 se habla claramente del derecho a autodeterminación del Sáhara. Con todo el respeto y lealtad les hemos trasladado que ellos han sido los que han dado un giro".

"Nada parece indicar que se alago inteligente, productivo o útil apostar por un esquema de autonomía en el Sáhara. No hay ningún precedente que haya funcionado", añade y opina que después de las acciones de Marruecos, está bajo sospecha de los españoles: "Hay una mayoría de españoles que no se fía de Marruecos y de Mohamed VI. Después de utilizar menores vulnerables para desafiar a nuestro país... creo que llamarles democracia es mucho decir",

Hoy España y Portugal han planteado fijar el precio del gas en 30 euros, algo que comentó Ione Belarra el pasado lunes: "Hay ciertas medidas y esta también que llevan el sello de Unidas Podemos. No lo digo para acaparar méritos, lo digo como un hecho. Llevamos años hablando de tocar los beneficios del oligopolio eléctrico. De tocar mercados cuando la libre competencia no funciona. Se nos decía que era imposible, ilegal o un tabú. Y todo ha ido pasando".

Respecto a sus desencuentros con el PSOE lo califica como algo normal en un gobierno de coalición: "Entiendo que haya voces que pidan que se rompa la coalición de Gobierno. Cada mes es por un tema diferente. Hay un problema de entender lo que es una coalición. Es normal, porque es la primera vez desde que se recuperó la democracia que hay una coalición a nivel estatal. Hay puntos en común y hay diferencias. Esta semana hemos visto ejemplos de ambas cosas".

"Yo creo que no he llamado facha en público a nadie ni siquiera al partido en el que estamos pensando. Cuando la crítica es argumentada sirve para aprender y mejorar", subraya.

Sigue viendo como cuestión fundamental la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "No respetar el poder judicial es no facilitar su renovación o decir que pedirlo es una falta de respeto. La gente que menos dinero y poder tiene solamente tienen las instituciones y las leyes. En ese sentido le damos mucho valor, los que más tienen tienden a defender una organización social parecida a la ley de la selva".

"Ante un cartel satírico en una exposición en Baleares el CGPJ se reúne de urgencia para censurarlo, uno no sabe que pensar. Decir que hay sentencias con sesgo machista es decir la verdad. Ningún colectivo puede ser nombrado con ningún calificativo. Pero hemos leído sentencias de que una mujer estaba disfrutando, que era un jolgorio, todo el mundo se acuerda de la manada... Eso es sentencias machistas. Me preocupa que la justicia no pueda ser igual para todos", añade Echenique.

Recuerda el caso de su ex compañero Alberto Rodríguez al que retiraron el acta de diputado: "En la sentencia de Alberto Rodríguez no ponía que había que retirarle el acta y sin embargo se le arrebató el acta a un diputado electo por miles de canarios. Una irregularidad importante parece que sí hay. Aceptando la sentencia no había pena de retirada de acta, algo que a cualquier demócrata debe preocupar".

Respecto al asunto de Dolores Delgado, vuelve a manifestar otro desencuentro en el gobierno de coalición: "Nos molesta el fondo. No hemos sido informados y hay que decirlo. Se aduce que esta modificación según la cuál una persona de la carrera fiscal no volvería a su puesto anterior cuando le nombran Fiscal General del Estado. La modificación es que la Fiscal General del Estado en vez de volver a su puesto anterior sea Fiscal del Tribunal Supremo. Se dice que para que haya independencia pero se nos ocurren muchas formas que no sea esta, como mínimo es un movimiento extraño".

"Escucho mucho el programa de Pablo Iglesias por lo que no me da tiempo a echarlo de menos. Hizo cosas muy importantes. La más importante la ruptura de la cláusula de exclusión histórica, algo que no se menciona habitualmente", finaliza.