Díaz Ayuso: "Si Pedro Sánchez se va a implicar tanto en las elecciones de Madrid debería replantearse su futuro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha resaltado en la entrevista de La Brújula con Juan Ramón Lucas, la "obsesión" de Pedro Sánchez por estar en las elecciones de la Comunidad de Madrid "anunciando propuestas que no cumple". "Desde que empezó la pandemia está con un tira y afloja, hace que mi nombre suene más. Si se va a implicar tanto en las elecciones, como lo está haciendo a través del CIS y de todos los medios de comunicación, quizá debería replantearse su futuro", añade.

Sobre la campaña electoral asegura que está viviéndola tranquila pero "trabajando mucho" y con un poco de incertidumbre por saber que pasará el 4 de mayo. "He llegado en el momento más difícil, con una pandemia, con incendios, inundaciones...Se que he hecho todo lo posible para los madrileños pero siempre te queda el 'podrías haber hecho más'. En estas elecciones nos jugamos dos modelos de sociedad". Además, destaca la importancia de la autocrítica. "Hay veces que no somos conscientes del daño que provocamos en política con nuestras decisiones".

Díaz Ayuso descarta por completo ser algún día presidenta del Gobierno. “Ahora estoy viviendo lo más bonito que me ha pasado nunca a pesar de las dificultades, porque es algo que jamás volveré a vivir. Espero que haya un Gobierno de distinto signo político, en este caso con el Partido Popular, de la mano de Pablo Casado para que España coja un rumbo diferente”.

En contra del cartel electoral de Vox

Sobre el cartel de campaña de Vox 'Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión', se muestra totalmente en contra. "No es competencia autonómica por tanto Monasterio no va a poder arreglar este problema, porque esto es una competencia de migraciones de la política del ministerio. Lo que tenemos que preguntarnos es como llegan estos menores aquí porque han ido pasando de comunidad en comunidad. No recibimos ningún euro del Gobierno de España para mantenerlos y aquí estamos hablando de un problema de integración".

En cuanto al candidato de Podemos, Pablo Iglesia, asegura que hace ya mucho tiempo que lo tiene fuera del radar. "Cada vez tengo más claro que dejó la vicepresidencia del Gobierno para rescatar un proceso que estaba hundido. A ver si de esta manera consiguen entrar como grupo parlamentario. Se han convertido en un partido de dirigentes ricos para unos votantes que consideraban suyos por tener menos recursos".

Si gana la izquierda la gente se va de Madrid

Ayuso explica que si la izquierda se lleva la victoria en las elecciones "la gente se va de Madrid y de España". "La inmensa mayoría que trae aquí su capital vienen a invertir y a pedir seguridad jurídica y personas que dicen que van a subir impuestos y atacan a la propiedad privada, fomentando a la ocupación...Gabilondo un día dice una cosa y al día siguiente lo contrario", asegura.

Sobre la conclusión del estado de alarma

“Si el Gobierno quisiera en 15 días con una reforma orgánica nos darían herramientas para salir adelante. Pediremos a los jueces para que nos den el amparo y si es legal poder aplicar todavía estas restricciones en Madrid, porque por mucho que nos critiquen son durísimas”, concluye.