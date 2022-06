Diana Morant defiende la apuesta del Gobierno por la Ciencia: "Hemos doblado el presupuesto del PP"

La ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, empieza con una reflexión de las elecciones en Andalucía: "La mejor encuesta es la votación el día 19. Lo que está diciendo el PSOE es que si vamos a votar ganaremos. El PP está continuamente dando esta legislatura como no válida, seguramente porque no obtienen los resultados que quieren. Los gobiernos de coalición con el PSOE son todos estables. En el central somos estables, hemos sacado 145 leyes".

"Estamos gobernando, no en campaña. Hacemos consejos de ministros dos veces por semana por los fondos europeos. Europa ha cambiado de receta, hemos pasado de recortes a inversión pública y hemos aprobado normas tan importantes como la reforma laboral, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo", señala.

El Gobierno ha elaborado un importante plan para que no haya fuga de cerebros en España: "El talento lo hemos tenido y expulsado durante una década. No había oportunidades aquí. Este país le dio la espalda. Entre 2012 y 2015 con Rajoy, hubo tasa de reposición cero. Esto es que se jubilaba un investigador y no había ninguno para sustituir".

"Hay un plan de retención de talento y atraer grandes cerebros a nuestro país. Para ello queremos arreglar el sistema con presupuestos extensivos, el doble que el de PP, el contrato es indefinido. Queremos facilitar a los que están fuera eliminando las barreras adicionales. Y el tercer eje es incorporar innovadores y científicos a la empresa privada", añade al respecto.

La política internacional está influyendo en los empresarios, especialmente en Argelia: "Tomamos decisiones para tener las mejores relaciones con nuestros vecinos. Con Argelia seguimos suscribiendo el tratado de Amistad. Dicho esto, vamos a estar muy pendientes de que cumplan que no impiden las normales relaciones comerciales de nuestras empresas allí. España ha dado un gran paso arreglando sus relaciones con Marruecos. Que Argelia ha tomado medias es su decisión. España sigue en la misma posición y nuestra voluntad es recuperar la buena relación con Argelia".

Respecto a Pegasus, lo que puede hacer el Gobierno es mejorar su seguridad: "Es una amenaza que está sufriendo todos los gobiernos. Es muy difícil saber quién está detrás del espionaje al móvil del presidente. Nos vamos a esforzar en nuestras capacidades de ciberseguridad".

Y muestra mucho entusiasmo con la vacuna española contra el Covid: "Lo primero que me gustaría es felicitar a Hipra por desarrollar una vacuna que está siendo examinada por la EMA. Ha presentado muy buenos resultados. La empresa nos dice que es más segura y eficaz que las vacunas que nos han inoculado.