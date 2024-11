Cristian Campos: "Si la candidata de las elecciones de 2023 hubiera sido Ayuso, hoy estaría en La Moncloa"

Cristian Campos, periodista en 'El Español' y colaborador de Onda Cero charla con Rafa Latorre en 'La Brújula' sobre su último libro: 'Me gusta la fruta'.

Como era de esperar, la protagonista de ese libro es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En él narra la historia de la líder autonómica y su forma de cambiar la derecha española.

"Esta mujer es una mina", explica en los micrófonos de Onda Cero. "Si la candidata de las elecciones de 2023 hubiera sido Ayuso, hoy estaría en La Moncloa", afirma.

Un argumento que respalda al negar rotundamente que la figura de Ayuso no pueda funcionar fuera de Madrid. "¿Por qué no va a funcionar en el resto de España? ¿Cuál es el atributo de Ayuso que no funcionaría en otras comunidades?". "Creo que en unas elecciones generales Ayuso funcionaría muy bien", añade Campos.

El autor, en su libro, describe a esta figura política que, bajo su juicio, "ha trascendido las barreras del PP" en referente a la forma de hacer política y añade que "su partido no se lo agradece bastante".

En cuanto al origen del nacimiento del liderazgo de Ayuso, Campos asegura que no está muy claro ya que hay diversos momentos clave que podrían servir como tal. Aun así, el autor asegura que a Isabel Díaz Ayuso le queda mucha carrera política por delante y que podrá estar en la presidencia "el tiempo que quiera", a no ser que ella decida lo contrario por otras razones.