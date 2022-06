El PP ve un cambio de ciclo porque "cada vez hay más decepcionados con Sánchez incluso en el PSOE"

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, explica su postura en cuanto a la intención de llegar a acuerdos con el PSOE: "Lo hemos hecho ahora antes y es lo que reconoce la historia democrática de nuestro país. El principal problema del PSOE es que lo ha sustituido el sanchismo que es algo distinto. Es una política personalista en la que lo que vale es permanecer en la Moncloa a cualquier precio. Por eso, rechaza acuerdos con el PP por acuerdos con partidos como ERC o Bildu. El objetivo no es España, es permanecer en el Gobierno. A pesar de eso, Feijóo desarrolló un folio con 41 medidas económicas para ayudar a los españoles, eso es ser un partido de estado.

Señala que Sánchez ha ignorado varias propuestas desde el lado popular: "Puede ser legítimo para la persona que ocupa el poder pero la pregunta es si es bueno para los españoles. Nos hemos quedado decepcionados al escuchar a Sánchez decir al líder de la oposición "tú estorbas". Demuestra su talante. La propuesta de Feijóo es que lo que los españoles están pagando de más por el IVA por pagar lo mismo, que se devuelva en un ajuste en el IRPF sin que se reduzca un céntimo ningún servicio público. También se ha propuesto bajar al 5% el IVA de la gasolina. Tampoco lo ha escuchado Sánchez".

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cree que hay otros asuntos más prioritarios y que legar a un acuerdo con Sánchez en esta cuestión, es arriesgado: "A los españoles les preocupa mucho más llegar a final de mes que el nombre de los jueces que ocupan la vocalía del CGPDJ. Lo cual no quiere decir que no sea importante. Sánchez si no agrade las instituciones, las invade. Es un suma y sigue, plantearse renovar con Sánchez las instituciones del estado requiere una pausa porque promete una cosa y al día siguiente hace la siguiente. Como pactar con Podemos, con Bildu, conceder los indultos... Todas dijo que no las haría y luego hizo lo contrario"

"Muchas personas que han votado PSOE no están a gusto con un presidente que actúa en nombre propio. No ha tenido problema, en dejar a su equipo en la cuneta para mantenerse. Creo que hay un cambio de ciclo porque cada vez hay más decepcionados con Sánchez incluso dentro del PSOE", finaliza.