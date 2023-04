Los argumentos del Gobierno para que Ferrovial no se vaya: "No hay obstáculos para que accedan a la cotización en EEUU"

Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía, atiende a Rafa Latorre en 'La Brújula' tras la carta enviada por el Gobierno a Ferrovial para que no se marche a Países Bajos. "Hemos venido hablando desde que Ferrovial anunció el proyecto de fusión, intercambiando opiniones y análisis sobre el proyecto. Esta mañana he remitido la carta para trasladar a la empresa las conclusiones del análisis que hemos realizado junto a la CNMV y demás respecto a esa posibilidad de acceder desde España a la cotización en EEUU, que es el principal motivo que han esgrimido para hacer ese movimiento".

"Es una carta que tiene como objetivo informar, pero realmente la carta confirma los argumentos que hemos venido expresando desde el Gobierno y también la CNMV", insiste García Andrés, que responde a los "riesgos" mencionados en la misiva del Ejecutivo a la compañía: "Lo importante es que una decisión trascedente para el grupo se tome con toda la información y con esa conclusión de que no se identifican obstáculos para que Ferrovial pueda acceder a la cotización en EEUU. Esta es una información muy importante para la propia empresa, que había señalado lo contrario, y también para quienes tienen que tomar la decisión".

¿Habrá consecuencias si Ferrovial decide trasladar su matriz? Gonzalo García Andrés habla del "régimen fiscal aplicable" al caso, aunque subraya que quería trasladar la información a la empresa para conocer que existe "una vía alternativa" para que Ferrovial logre su objetivo: "También he transmitido la voluntad del Gobierno y de todos de acompañarles en ese camino si en su caso lo consideraran. No ha habido empresas españolas hasta ahora en estas condiciones, pero no se hace solo desde Holanda, sino desde otros países".

Sobre la decisión de la Junta de accionistas de este jueves, afirma que corresponde a la compañía, pero que desde que anunciaron su traslado han trabajado para asegurarse de que no existen elementos que pongan a las empresas españolas en "situación de desventaja" frente a otros países de la UE. "Las buenas noticias son que no existen esos elementos", concluye el secretario de Estado de Economía.