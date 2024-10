'Amnistía un ley para olvidar': la amnistía comparada en el tiempo

Josu de Miguel habla en La Brújula sobre su libro 'Amnistía: una ley para olvidar', en el que se exploran aspectos históricos, jurídicos y políticos de la amnistía, con especial referencia a la situación actual en España y la ley de amnistía.

De Miguel comienza destacando la sorpresa que experimentó al investigar el tema, ya que encontró una "poca presencia de la amnistía en los estudios constitucionales e históricos". También señala que, aunque se han utilizado muchas amnistías en el pasado, como las de 1934 y 1936, "estas amnistías expresan muy claramente la debilidad del sistema constitucional" y el peligro que conlleva el uso de este tipo de instrumentos sin un consenso y un enfoque excepcional.

Uno de los puntos centrales del análisis de De Miguel es la comparación entre la actual ley de amnistía y la amnistía de 1977, que fue fundamental en la transición española hacia la democracia. Según el autor, "la amnistía del 77 es absolutamente seminal, importante y clave", no solo para la Constitución, sino para la democracia misma. En contraste, la amnistía actual se presenta en un contexto muy diferente y con fines que no tienen el mismo peso de reconciliación nacional: "La amnistía del 77 no tenía preámbulo porque no lo necesitaba; el preámbulo era una guerra, una dictadura y la necesidad de una concordia inmediata".

De Miguel critica la justificación de la ley actual y la considera problemática desde el punto de vista constitucional y comparativo, afirmando que "cuando el propio preámbulo alude a las constituciones semejantes o cercanas, no es cierto lo que dice". Asimismo, opina que el fin de la ley, que parece estar orientado más a la permanencia en el poder y a la negociación política, compromete su legitimidad: "Siempre está subyacente esa idea de que la amnistía ha sido un pacto para hacer una investidura, ni más ni menos".

Además, resalta que esta ley podría terminar en una gran decepción para aquellos que esperan beneficios concretos, como es el caso de Carles Puigdemont, quien sigue huido y "a pesar de que ha podido regresar a España, lo ha hecho gracias a la complicidad de las fuerzas de seguridad". Según De Miguel, "la aplicación de la norma invita a pensar que habrá muchas dificultades", destacando que las amnistías actuales enfrentan problemas distintos debido a la integración de España en marcos legales internacionales que son contrarios a las amnistías generales.