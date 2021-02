Alejandro Fernández: "Iceta ya no engañaba a nadie, ahora le toca a Salvador Illa a ver si engaña a alguien"

A diez días de las elecciones catalanas, el candidato del Partido Popular Alejandro Fernández hace repaso de varias cuestiones en cuanto a los comicios. Su formación ha atravesado unos años complicados en la región y las últimas encuestas, especialmente la del CIS, no pronostican un gran resultado, algo que no preocupa a Fernámdez: "No sería la primera vez que hemos tenido sorpresas en Cataluña, esperemos a que la ciudadanía decida".

Situación del PP en Cataluña

Precisamente para destacar esa evolución de su partido pone en la balanza los comentarios que le hacían cuando cogió las riendas de los populares y los de ahora: "Cuando llegué me preguntaban si el PP en Cataluña iba a desaparecer, ahora la pregunta es si Vox nos va a sobrepasar". Cree que el PP está creciendo de una manera sólida y recuperando un espacio político que estaba abandonado en Cataluña y que ese espacio político es el futuro.

Descarta pactos con Illa

De los pactos habla el día después de las elecciones, asegura aunque sí contemplan diferentes escenarios. Entre ellos no entra el de pactar con el PSC: "Salvador Illa está haciendo de Iceta que ya no engañaba a nadie. Y ahora Illa está a ver si engaña a alguien. Algunos se han entregado a ser comparsas de Salvador Illa y este no va a ser el caso del PP", recalca y añade convencido que su proyecto es un proyecto ganador.

Captar votos de ciudadanos

Hay personas que hace tres años consideraron que Ciudadanos era la mejor opción para frenar el proceso separatista, pero también recuerda que "en la repetición de las elecciones generales el PP ya estuvo por delante de Ciudadanos y de Vox en Cataluña. Llevamos años malos en Cataluña pero ya crecimos en las generales y ahora volveremos a crecer".

El asunto Bárcenas

Reconoce que el asunto de Bárcenas de esta semana no le ha gustado pero apela al sentido de la gente de diferenciar el pasado, el presente y el futuro. Y hace otra petición, que no se conceda el más valor al testimonio de una persona imputada como Bárcenas que otra que no lo está.

Unas elecciones seguras

El Gobierno de Cataluña tiene la obligación de garantizar las condiciones sanitarias y de libertad democrática para que la gente pueda votar. Nosotros les dijimos que podían solicitar un decreto de aplazamiento pero se hizo lo contrario. Eso sí, cree que se dan todos los instrumentos para que se pueda votar con todas las garantías, "lo contrario sería tercermundista", remata. "Yo iré a votar presencialmente. Y mi familia vendrá conmigo. Eso es la demostración que no me planteo otro escenario que el que no haya unas elecciones seguras"