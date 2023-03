Alcaldesa Noelia Arroyo: "La Cartagena por la que todos trabajamos tiene que ser abierta y moderna, con oportunidades."

Hoy, en el programa realizado desde el Teatro Romano de la capital murciana, la alcaldesa de Cartagena analiza la situación de la ciudad que, al igual que el resto del país, se prepara para las elecciones en apena dos meses y medio.

"Creo que se están haciendo las cosas bien y que Feijoo está demostrando que tiene un proyecto sólido, estable" en el que además, según ha afirmado, tiene muy en cuenta a Cartagena dentro de sus planes.

De cara a las elecciones municipales, Noelia Arroyo no descarta la posibilidad de realizar acuerdos con otros partidos, aunque reconoce que lo más fácil sería poder llevar a cabo su legislatura sin socios "Yo prefiero gobernar con una mayoría suficiente para no estar atada y poder desarrollar nuestro propio proyecto" en el que apuestan por hacer de Cartagena una ciudad abierta, moderna y con oportunidades.

Por último, la alcaldesa ha hecho referencia a los fondos Next Generation para los que ya han presentado diferentes convocatorias que tenían preparadas a las que solo les faltaban un presupuesto económico. Reconoce que la mayor parte de municipios españoles han tenido que darse prisa a la hora de presentar sus planes debido al poco tiempo que tienen para solicitarlos; pero en esta ocasión Murcia estaba preparada "Es desesperante porque nos enteramos muy tarde de los requisitos para solicitar los fondos Next Generation y si no tienes los deberes hechos te pilla el toro.. Nosotros hemos presentado diferentes convocatorias que teníamos previstas y preparadas".