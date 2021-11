EducaAcción: Normativa educativa: principios básicos que deberían ponerse sobre la mesa

El Tribunal Supremo tumbó la inmersión lingüística en Cataluña y obliga al menos a un 25% de clases en castellano. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha criticado este miércoles a Pablo Casado, por ofrecer su apoyo para aprobar el artículo 155 de la Constitución "en el ámbito educativo" y hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre las clases en español en Cataluña si la Generalitat "se declara en rebeldía".

La educadora y psicóloga, Sonia Díez, asegura que el afán de rebeldía le sorprende en aquellas cosas en las que uno se atreve porque sabe que no va a pasar nada. "Incumplir la normativa educativa no tiene ningún tipo de repercusión. Ya me gustaría a mi saber qué es lo que pasaría, si estarían en condiciones de hacer ese mismo llamamiento si esto fuera lo mismo pero con las obligaciones fiscales, por ejemplo" afirma.

"Lo tremendo de esto es que realmente en ningún punto de esta circunstancia se ha tenido en cuenta el punto de vista del alumno" asegura Sonia Díez.