¿Qué podría hacer Adama Traoré en la prueba de los 100 metros?

La Selección española vuelve a ilusionar. Motivos tiene con una nueva generación de futbolistas, entre los que sobresale uno llamado Adama Traoré, que lleva tiempo deslumbrando en la Premier.

Su historia es la de un hijo de dos emigrantes de Malí, que aprendió a buscarse la vida desde pequeño, creciendo en un barrio en el que eran frecuentes las luchas entre bandas de barrios. Finalmente, ha cumplido su sueño de ser futbolista, que además destaca por su increíble perfil atlético.

Para ello, analizarlo con exactitud recurrimos a Ángel David Rodríguez, especialista en la prueba, que su mejor marca en los 100 metros fue la 10,14.

Una de las curiosas reflexiones que nos deja Rodríguez, al ser preguntado por otros futbolistas atléticos es que en la prueba de los 100 metros, dice que "Gareth Balees muy rapido pero no es lo mejor que he visto en una pista". Además, deja el curioso dato de que "para correr los 100 metros el mejor que he visto era John Carew".