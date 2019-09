Valverde: "Hubo un momento en que había que poner punto y final con esa historia entre Nairo Quintana y yo"

Alejandro Valverde ha asegurado en La Brújula del Deporte que "puede pasar de todo" en lo que resta de La Vuelta. Además, el ciclista español ha comentado que habrá más aspirantes para ganar el Mundial de este año: "El terreno no me va igual que el año pasado, y el abanico de corredores para ganar es más amplio".

Alejandro Valverde ha comentado en La Brújula del Deporte cómo ve la actual Vuelta a España y sus opciones: "No sabía que podía estar tan bien hasta última hora, y un poco sorprendido una vez que te metes en la pelea. Tenemos opciones reales a podio, aunque la primera de la general estará complicado".

El ciclista español también ha tenido palabras de elogio hacia Roglic y ha hablado de la situación de tensión que se generó con las preguntas sobre el liderazgo del equipo entre el propio Valverde y Nairo Quintana: "Estábamos cansado, hubo un momento que había que poner punto y final. Todos que si es uno u otro, y no se trata de eso. La carretera está ahí y vamos a dar el máximo".

Por último, ha reconocido que el terreno para el próximo Mundial en Yorkshire no es el ideal para él: "No me va igual que el año pasado. Este año tiene su dificultad, no son puertos como el año pasado, y el abanico de corredores para ganarlo es más amplio este año".