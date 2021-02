El cuaderno de Chapu: 'Yo creo que Marte está aquí'

Traigo la sonda Peseverance aterrizará pronto en Marte. Por si se encuentra con una civilización distinta, el robot lleva de mi Españita un morcón de Salamanca, un queso payoyo , una lata de anchoas, una bota de vino de Pitarra, una revista porno y el proyecto de una rotonda que construyó Pedro Pacheco en Jerez de la Fra. También lleva un montón de nombres, entre ellos el de José Miguel Azpíroz, que no es marciano, pero le gustaría. La Nasa está empeñada en buscar vida inteligente en el espacio ante las posibilidades cada vez más escasas de encontrarla en la tierra.

Yo creo que Marte está aquí. Los seguidores de Pablo Hasel, raperito de mis Españas se han propuesto demostrar que son gente de paz quemando Barcelona y Madrid. Dijo Sánchez que. Dijo Sánchez que es un género periodístico en sí mismo. Dijo Sánchez que en este Gobierno habría una sola palabra y tiene pinta de que va a haber más que palabras.

El PSOE y su socio de gobierno tienen los roces característicos de cualquier ejecutivo en cuanto a política exterior, política económica, unidad territorial, feminismo, igualdad, forma del Estado, poder judicial, separación de poderes y, ahora, legitimación de la violencia.

Podemos no se ha echado al monte: se ha echado a la piscina del chalé. Atardece en Moncloita. Allá arde Madrid en un resplandor naranja, lecturas de Gramsci, una gorrita de Make Galapagar Great Again y trumpismo de La Navata. Echenique escribe un tuit en el que anima a los haselianos. Hay contenedores quemados, negocios destrozados y 50 policías heridos, siempre desde el empeño por un mundo mejor. Dime si no está la tarde para mudarse de planeta.