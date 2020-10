El cuaderno de Chapu: "Mi Españita para encerrarla"

Traigo que en Madrid están considerando pedir el toque de queda y hace tanto que no salgo de noche que no creo que note la diferencia. Cada vez me cuesta más trasnochar y también saber en qué vaso está la pelotita.

La Comunidad de Madrid que se quejaba de la dureza de las medidas pide medidas más duras. Moncloa, que defendía que había que meter en vereda a la capital, no ve claro el toque de queda. Parece evidente que estamos para encerrar.

Esto y aquello es crucial y también insignificante. La moción de censura de mañana, por ejemplo, tan sentida, teatral y cojitranca. Parece una imagen perfecta de esta Españita del despendole, ese estado donde todo importa mucho y, al mismo tiempo, nada importa nada. Igual es que la moción de censura más que para sustituir al jefe de gobierno, pretende sustituir al jefe de la oposición. Por eso todos los ojos están en saber qué va a votar el PP.

Casado está pensando que el escaño podría tener más botones, para los matices. Que se pudiera votar sí, no, abstención, ahora no me viene bien, pasado mañana es viernes, tú lo que quieres es que te coma el tigre, a mí lo que me interesa es la mitología del Moncayo y ‘Hombre, hombre, hombre’, que es lo que hay que decir cuando uno no quiere decir nada.

Eh, moción de censura contra Pedro Sánchez, 52 síes, 209 noes y 98 Hombre, hombre, hombre. Hace tiempo que vemos cómo Sánchez se mueve de aquí para allá y Casado quiere estarse quieto, pero no sabe dónde.