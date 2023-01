El cuaderno de Chapu: 'Yolanda de Ipanema'

A la investidura de Lula da Silva ha acudido Yolanda Díaz y le ha pegado un abrazo a Lula… Yolanda de Ipanema, garota de Sumar. Lo besa en la mejilla mientras lo agarra de la nuca, lo abraza, le habla así de cerca. Vale que Lula es de la izquierda apapachable porque la derecha siempre es diabólica y la izquierda va a salvar el mundo. Parecía que Yolanda en lugar de saludando al nuevo presidente de Brasil, lo estuviera mandando de campamento.

Ha emprendido el definitivo viaje Benedicto XVI, que no era el tercer Moranco, pero de Dios sabía mucho y tampoco hay por qué caerle bien a todo el mundo. Le dijeron nazi, alemán e inquisidor, el papa que no necesitaba la Iglesia. Me parece muy bien que la gente reniegue de la iglesia, pero entonces, qué les importa quién sea el Papa. Se preocupan mucho por la Iglesia los que pretenden que desaparezca.

Es como cuando los votantes del PSOE pretenden poner al candidato del PP, pero a usted, señora, qué más le da, si no lo va a votar en su vida.

A Ratzinger lo conocí antes de que fuera papa, casualmente, nos saludamos en un pasillo. Me dijo hola y me miró como si siempre yo hubiera estado ahí, como si ya me conociera. Yo hice lo mismo. Después se fue con absoluta naturalidad, como cuando se quitó del Papado y al llegar a su retiro definitivo, su inseparable Ganswein le preguntó: “Y ahora qué va a hacer, Santidad” y Benedicto le respondió: “Deshacer la maleta”.